Coronavirus, "l'Amuchina" la produrranno i militari a Firenze. La proposta

Il Coronavirus costringe tutti a fare ulteriori sforzi, gli italiani hanno capito che devono rimboccarsi le maniche in questo momento di emergenza. Ecco quindi che quello che fino a ieri sembrava assurdo anche solo da pensare può diventare concreto. Come - spiega La Stampa - l'iniziativa lanciata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che ha proposto al governo di attivare il centro farmaceutico di Firenze per produrre gel disinfettanti in casa. Nonostante gli sforzi di Angelini Pharma che produce Amuchina e che ha moltiplicato la produzione negli ultimi tempi, la richiesta è tanta e così Guerini ha pensato ad un'iniziativa del suo ministero, impiegare militari per produrre questi gel. Non sarebbe un caso isolato, visto che già in passato i militari si erano resi utili per combattere anche l'influenza suina . Lo stabilimento fondato nel 1853 ha l'autorizzazione dell'Aifa per la produzione di farmaci per uso umano e sperimentale.