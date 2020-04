Coronavirus,l'ex M5s no-vax al mare a Pasquetta:"La verità non si può multare"

L'emergenza Coronavirus in Italia non dà tregua, per quasi tutti i cittadini le vacanze di Pasqua e Pasquetta si sono svolte in quarantena, niente feste e incontri con amici e parenti, ma c'è chi è andato controcorrente, come la parlamentare Sara Cunial, ex Movimento 5 Stelle, pizzicata mentre andava al mare ad Ostia. Lei ha provato a difendersi ma il caso è esploso. "La Verità non si può multare, cambio spesso casa per motivi di sicurezza, e in fondo, anche Ostia fa parte del Comune di Roma". Sono state queste le spiegazioni date dalla parlamentare.



Ma, in difesa di deputati e senatori che si spostano - si legge sul Corriere della Sera - è arrivata anche la presidente del Senato Casellati. Due senatrici M5S, Barbara Floridia e Grazia D’Angelo, erano state fermate mentre stavano andando a Roma, provocando l’ira della presidente Casellati: "Trovo inaccettabile che due senatrici siano state oggetto di segnalazioni dalle Questure di Messina e Roma, nonostante avessero dimostrato di essere nell’esercizio delle loro funzioni". La Cunial era nota nel Movimento per le posizioni no vax. Definì l’obbligo vaccinale, in epoca pre-coronavirus, "un genocidio". Anche ora spiega che non prenderebbe un eventuale vaccino contro il virus. "Del resto, spiega, le vaccinazioni anti-influenzali hanno aumentato del 36 per cento le possibilità di essere infettati".