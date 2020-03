Coronavirus,la Rai convoca cda a Milano.Ma non ci va nessuno, paura contagio

Coronavirus, la Rai convoca il cda a Milano.Ma non ci va nessuno, tutti a casa

Una riunione del cda della Rai - scrive il Sole 24 Ore - fissata a Milano come "segno tangibile di attenzione nei confronti della storica sede milanese" e anche "quale dimostrazione di volontà della Rai di essere più vicina" ad un territorio che sta combattendo in prima linea contro il coronavirus. Questo si leggeva nel comunicato del 28 febbraio. La riunione a ieri era confermata, ma all'atto pratico senza buona parte dei consiglieri. Rita Borioni e Riccardo Laganà hanno fatto sapere che non andranno e anche Giampaolo Rossi sarebbe propenso a collegarsi in videoconferenza. Beatrice Coletti ancora non avrebbe sciolto la riserva. Insomma, presenti sicuri solo in 3 su 7: il presidente Marcello Foa, l'ad Fabrizio Salini e il consigliere Igor De Biasio, da cui è partita la proposta. Atto dimostrativo? Proprio quando la Rai limita al massimo trasferte e e spostamenti. Qualche consigliere lo ha riconosciuto.