Coronavirus, le condizioni di Louis Sepulveda. Il "non pessimismo dei medici"

Coronavirus, le condizioni di Luis Sepulveda. Il "non pessimismo dei medici"

Il Coronavirus non guarda in faccia nessuno e ha già contagiato diversi vip. Da Tom Hanks ai calciatori di Serie A Rugani e Gabbiadini e molti altri. Tra questi, tra i primi a contrarre il Covid-19 c'è stato lo scrittore Louis Sepulveda. I medici "non sono pessimisti" è stata la dichiarazione della moglie, la poetessa Carmen Yanez, 66 anni, anche lei positiva e ricoverata nello stesso ospedale a Oviedo ma con sintomi più lievi. La signora ha voluto smentire anche le voci circolate che davano lo scrittore in coma. "E' falso, è sedato per prescrizione dei medici ma non è in fin di vita, anzi dà segnali di lento miglioramento, ha già recuparato l'uso di un polmone e va verso il recupero dell'uso dell'altro".