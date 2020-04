Coronavirus quando riaprono le scuole? Locatelli (Css): "Meglio a settembre"

Scuola, Locatelli: "Penso si possa posporre riapertura a settembre"

"Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanita' (Css), Franco Locatelli, intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai2, ospite di Fabio Fazio. Ma la decisione, ha precisato, "spetta al governo".

Coronavirus: Locatelli (CSS),studio sierovalenza e' fondamentale

Riaprire senza far riesplodere l'epidemia da coronavirus e' "situazione critica e delicata". Lo ha detto il professor Franco Locateli, presidente del Consiglio superiore di sanita', intervenendo a 'che Tempo che fa'. Per Locateli lo studio di sierovalenza "e' assolutamente fondamentale" per acquisire informazioni su quanta popolazione abbia acquisito anticorpi.