Coronavirus, Massimo Giannini positivo: chiusa la redazione de La Stampa

"Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al Covid-19". Cosi' il direttore de La Stampa Massimo Giannini su Twitter. "Ringrazio tutti per l'affetto - scrive ancora Giannini - al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e piu' di sempre. Ma attenti, il virus c'e', usiamo tutte le precauzioni. Solo cosi' "andra' tutto bene". In queste ore, da quanto si apprende, si sta procedendo a evacuare la redazione e, come da protocollo, verranno eseguiti i tamponi e sanificata la sede.

Dopo che e' stata riscontrata la positivita' al Covid-19 del direttore de La Stampa Massimo Giannini, con effetto immediato la sede centrale di Torino e la redazione di Roma rimarranno chiuse per consentire la sanificazione dei locali. Da quanto si apprende, il rientro nelle due redazioni potrebbe avvenire a partire da mercoledi'. Su Twitter pochi minuti fa lo stesso Giannini ha precisato: "Al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e piu' di sempre".