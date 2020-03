Coronavirus, morto il dottor Ivo Cilesi.Luminare delle cure contro l'Alzheimer

Coronavirus, morto il dottor Ivo Cilesi. Tra i massimi esperti di Alzheimer

Ivo Cilesi è morto in ospedale a Parma: era risultato positivo al coronavirus dopo essere stato ricoverato per una crisi respiratoria mentre si trovava a Salsomaggiore Terme, dove abita la compagna. Era i massimi esperti nella lotta all'Alzheimer e aveva ideato e diffuso la doll (bambola) therapy e la terapia del viaggio. Il dottore era residente a Cene, nel bergamasco. Aveva 61 anni ed era originario di Genova. Era fra i luminari dell'approccio non farmacologico alla demenza senile e il suo metodo più conosciuto, la terapia della bambola, si era sempre più diffuso nel mondo dopo la sperimentazione e le prime applicazioni al centro Alzheimer di Gazzaniga del quale era consulente, mentre era responsabile, come ricorda Bergamonews, Servizio terapie non farmaco logiche e riabilitazione cognitiva dell’Area Alzheimer della Fondazione Santa Maria Ausiliatrice di Bergamo. Era anche responsabile per l’inserimento di terapie non farmacologiche alla Fondazione “Cardinal Gusmini” di Vertova.