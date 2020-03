Coronavirus, Naomi Campbell come non l'avete mai vista.Con guanti e mascherina

Il Coronavirus spaventa tutti e non risparmia nessuno. Ormai nessuno lo sottovaluta più. Anche la bellissima Naomi Campbell non bada al look ma alla sua protezione e viene fotografata mentre sale su un aereo con un outfit molto particolare. Niente vestitino sexy, generose scollature e gioielli in vista. Ma tuta protettiva, con tanto di cappuccio, guanti in lattice, mascherina e occhiali protettivi. La foto scattata dall'amica Linda Evangelista e pubblicata su Instagram è subito diventata virale. "La sicurezza prima di tutto", ha scritto nel post la modella britannica. Naomi aveva già postato foto e video in cui traspariva la sua attenzione all'igiene, come quando pubblicò un video in cui igienizzava il suo sedile passeggero in aereo indossando guanti e mascherina.