Coronavirus, Napoli: troppa gente sul lungomare, le immagini

A Napoli la Fase 2 è arrivata troppo in anticipo: affollata via Caracciolo, sul lungomare di Napoli, lunedì sera. Chi passeggiava e chi faceva jogging. Per il governatore della Campania Vincenzo De Luca, però, sono troppe le persone in strada e c'è il rischio di un nuovo stop. Di seguito il video.