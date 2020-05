Coronavirus, niente baci e abbracci tra gli attori negli spettacoli teatrali

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, la fase 2 è iniziata ufficialmente ma non per tutti. Alcune categorie come cinema e palestre devono ancora aspettare. Tra queste ci sono anche i teatri dove neanche gli attori - come si legge sul Giornale - potranno sfuggire all’obbligo del distanziamento sociale. Quindi in teatro o durante le riprese dei film addio a scene con abbracci o baci più o meno appassionati. L’allegato 9 del Dcpm prevede infatti il mantenimento del distanziamento interpersonale anche tra gli artisti, ai quali verrà misurata la temperatura, così come alle maestranze e agli spettatori. Questi ultimi, poi, dovranno indossare le mascherine e anche gli operatori che lavorano a contatto con il pubblico.

Tra uno spettacolo e l’altro gli ambienti dovranno essere igienizzati, dovrà essere prevista un’adeguata areazione naturale dei locali e dovranno essere disponibili sistemi per la disinfezione delle mani. Sarà vietata la vendita al dettaglio di cibo e bevande. Tra le persone dovrà essere rispettata la distanza fisica di almeno un metro e per farla rispettare, presso le biglietterie, gli sportelli informativi e all’esterno dei luoghi dove si svolge lo spettacolo, verrà utilizzata apposita segnaletica. L’uso dei servizi igienici dovrà essere regolamentato.