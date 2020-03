Coronavirus, nuovo lieve calo di positivi e morti: 3.780 e 601

Sono 63.927 i casi totali di coronavirus in Italia, di cui 50.418 attualmente positivi, 7.432 guariti e 6.077 morti. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano letto dal commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa in Protezione Civile. Si conferma dunque il calo evidenziato gia' dai numeri di ieri. I casi totali sono aumentati di 4.789 unita' contro le 5.560 di ieri, il numero degli attualmente positivi e' salito di 3.780 (ieri di 3.957) e i decessi sono stati 601 contro i 651 di ieri. Sale meno il numero dei guariti, passati dal +952 di ieri a +408. I ricoverati con sintomi sono 20.692 (+846), quelli in terapia intensiva 3.204 (+195), in isolamento domiciliare infine sono 26.522 (+2.739).



Borrelli, grande solidarieta' italiani,raccolti 25,5 mln - "Sottolineo la grande solidarieta' degli italiani, con 25,5 milioni gia' raccolti sul conto corrente della Protezione civile" che verranno usati per acquistare materiale sanitario. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.



Coronavirus: Borrelli, Germania accogliera' 8 pazienti - "La Germania ha accolto i primi due pazienti" positivi al Covid-19 "che stanno partendo adesso e dovrebbe accoglierne 8 in totale". Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.

In Lombardia 28.761 positivi a Coronavirus, primo calo ricoveri - Sono arrivati a quota 28.761 i positivi al Coronavirus in Lombardia, 1.555 in più rispetto a ieri, ma per la prima volta dall'inizio dell'emergenza i ricoverati sono calati: 9.266 contro i 9.439 di ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante una videoconferenza convocata per fare il punto sull'emergenza sanitaria. Quello sui ricoverati, ha osservato, "è il primo dato in negativo, -173, e questo è estremamente positivo, significa che abbiamo tanti dimessi". Anche la crescita dei positivi, 1.555, è inferiore rispetto ai 1.691 di ieri e ai 3.200 del giorno prima. Le persone in terapia intensiva sono 1.350, 41 in più. "Oggi il trend in calo si conferma da tanti punti di vista, forse è la prima giornata positiva di questo mese durissimo, anche se non è ancora il momento di cantare vittoria, anzi bisogna essere più concentrati che mai" ha osservato l'assessore.

Coronavirus: Gallera, vediamo luce in fondo tunnel - "Non e' ancora il momento di cantare vittoria, ma vediamo una luce in fondo al tunnel". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati sull'emergenza coronavirus.