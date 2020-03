Coronavirus, nuovo ospedale per 600 persone in Fiera, pronto in sei giorni

La Lombardia corre ai ripari contro il Coronavirus. Milano si schiera in prima linea e mette a disposizione la Fiera per creare un ospedale da campo, entro sei giorni ci saranno 600 nuovi posti letto. E' corsa contro il tempo, il Covid-19 va velocissimo. "La struttura della Fiera - spiega l'assessore Gallera - può essere pronta entro sei giorni, a patto che ci siano respiratori e personale". Questa la strategia della Regione Lombardia, creare un modello Wuhan. Gli spazi saranno ricavati dai padiglioni 1 e 2 della Fiera. Ma se gli spazi ci sono - spiega il Fatto Quotidiano - quello che bisogna allestire in fretta sono gli interni. Qui servirà un super lavoro, con possibile riuscita al 50%. E' una grande scommessa, un rebus ma il virus non concede tempo. Facendo un calcolo, su 500 letti gestititi su tre turni di 8 ore, servono 250 infermieri e 50 anestesisti. Il che significa 800 infermieri in tutto e 150 medici. Questi i numeri della mission impossible che deve diventare possible nel giro di una settimana.