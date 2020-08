Coronavirus, oltre 19 mln di contagi nel mondo. 2mila morti negli Usa in 24 h

Coronavirus, Usa: più di 2mila morti in 24h. Nel mondo 19 milioni di contagi

Ci sono stati più di 2mila morti in 24 ore in Usa a causa del Covid-19; ed è la prima volta in tre mesi. Il dato è della Johns Hopkins University. Il Paese, che dalla fine di giugno affronta una grave recrudescenza dell'epidemia dalla fine di giugno, ha accumulato 2.060 morti in una solo giornata, oltre a più di 58.000 nuovi contagi rilevati. L'ultima volta che gli Stati Uniti avevano registrato più di 2.000 morti in 24 ore era stato il 7 maggio.

Più in generale, nel mondo sono stati superati i 19 milioni di contagi da nuovo coronavirus della polmonite: questo almeno quanto risulta al conteggio dell'agenzia France Press. Situazione drammatica anche in Brasile dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.237 decessi e 53.139 nuovi contagi, il che porta il numero di vittime vicino alle 100mila e il numero di casi confermati quasi a tre milioni. Secondo l'ultimo bilancio delle autorità, il colosso sudamericano ha già 98.493 morti e il numero di casi Covid ammonta a 2.912.212.

I decessi continuano con una media giornaliera che supera le mille vittime, mentre la media dei nuovi contagi è intorno ai 43mila. Le regioni più colpite continuano ad essere il centro-ovest e il sud del Brasile, ma alcuni Stati come Rio de Janeiro, che sono stati tra i più fortemente colpiti, cominciano a stabilizzarsi. Il presidente, Jair Bolsonaro, che una settimana fa ha superato la malattia, è tuttavia circondato da casi positivi: otto dei suoi ministri e sua moglie sono infatti in quarantena.

I casi di nuovo coronavirus in India invece, hanno superato i due milioni dopo un incremento giornaliero di oltre 60 mila casi e circa 900 nuovi decessi. Lo rendono noto i dati del ministero della Salute. L'India conta ora 2,03 milioni di contagi e 41.585 morti, secondo il sito web del ministero. Epidemia "contenuta" nel continente africano dove è stata superata la soglia del milione di contagi mentre registra poco più di 22 mila morti. Da notare che la pandemia continua a concentrarsi soprattutto in Sud Africa, il Paese che conta più della metà dei casi nel continente.

In Africa la pandemia procede, in generale, a ritmi moderati, ma il continente ha effettuato solo circa 8,8 milioni di test (di cui un terzo corrisponde solo al Sud Africa) per una popolazione totale di oltre 1,2 miliardi di abitanti. Un numero di test, dunque, insufficiente a fornire una risposta adeguata alla diffusione del coronavirus, ha avvertito l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Tornando nelle Americhe, il Messico ha superato la soglia dei 50mila morti per Covid-19, un record ben al di sopra delle previsioni del governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, su cui adesso piovono le critiche per la gestione della pandemia e per la crisi economica. A questo punto il Messico è il terzo Paese con più decessi al mondo, dopo gli Stati Uniti e il Brasile; e il bilancio è comunque ben al di sopra delle previsioni del governo, che a fine febbraio stimava che il numero di morti per la pandemia sarebbe stato compreso in una forchetta tra 6.000 e 30.000. A giugno, dopo misure volontarie di contenimento, il Messico ha progressivamente rilanciato le sue attività economiche e le prime previsioni sono andate in frantumi. Da allora, i numeri hanno continuato a salire.