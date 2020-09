Coronavirus: oltre 1.900 contagi, record post lockdown

Salgono ulteriormente nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus (+126) arrivando a 1.912, a fronte di un lieve calo dei tamponi rispetto al giorno precedente: oggi sono 107.269 (-750). In lieve calo anche i decessi: sono oggi 20 rispetto ai 23 registrati ieri. Questi i dati principali riportati dal ministero della Salute, che da' conto anche di un aumento di 938 unita' tra gli attualmente positivi, di cui 44.737 sono in isolamento domiciliare, 244 sono nelle terapie intensive (-2) e 2.737 sono ricoverati nei reparti (+6). Nel complesso i dimessi/guariti sono oggi 954, per un totale di 222.716 da inizio epidemia.