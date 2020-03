Coronavirus, Oms: "Basta baci. Salutatevi con gomiti, calcetti e inchini"

Con il coronavirus in circolo stop ai contatti fisici, raccomandano dall'Oms. Ma non tutto è vietato. La dottoressa Sylvie Brand, direttrice delle pandemie dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha approvato una serie di saluti alternativi e craetivi. Sono concessi, infatti, tocchi col gomito, inchini all'orientale e toccate di piede. Il primo a sperimentare il nuovo metodo è stato il presidente della Tanzania, che ha salutato con un "calcetto" l'esponenente dell'opposizione. La moda sta già prendendo piede in tutto il mondo. Nei giorni scorsi il ministro dell'Interno tedesco, Seehofer ha respinto una stretta di mano della cancelliera Angela Markel, chissà che al prossimo incontro non si diano un "calcetto".