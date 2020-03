Coronavirus, Papa: "Evitiamo tragedia nelle carceri. Fermate le guerre"

Papa Francesco chiede che si eviti che l'epidemia di coronavirus si trasformi in una vera e propria tragedia nelle carceri. "Chiedo alle autorita' che siano sensibili al problema", ha detto parlando a braccio al termine dell'Angelus di oggi, "e che prendano misure per evitare tragedie future".

Papa: si' al cessate il fuoco globale chiesto dall'Onu

Si' all'appello delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco globale, di fronte all'epidemia di coronavirus, e richiesta di apertura di corridoi umanitari per chi si trova nelle emergenze piu' gravi. Papa Francesco lo dice al termine dell'angelus di oggi. "Nei giorni scorsi, il Segretario Generale dell'ONU ha lanciato un appello per un 'cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo', richiamando l'attuale emergenza per il Covid-19, che non conosce frontiere!", ha ricordato. "Mi associo a quanti hanno accolto questo appello ed invito tutti a darvi seguito fermando ogni forma di ostilita' bellica, favorendo la creazione di corridoi per l'aiuto umanitario, l'apertura alla diplomazia, l'attenzione a chi si trova in situazione di piu' grande vulnerabilita'", ha proseguito, "L'impegno congiunto contro la pandemia, possa portare tutti a riconoscere il nostro bisogno di rafforzare i legami fraterni come membri dell'unica famiglia umana". In particolare il Pontefice ha auspicato da parte dei "responsabili delle Nazioni e nelle altre parti in causa un rinnovato impegno al superamento delle rivalita'" perche' "i conflitti non si risolvono attraverso la guerra". Anzi, "e' necessario superare gli antagonismi e i contrasti, mediante il dialogo e una costruttiva ricerca della pace".