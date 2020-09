Coronavirus, particelle infette in ascensore resistono anche mezz'ora. Lo studio

Il Coronavirus fa paura, perchè ancora non si conosce tutto di questa malattia. Ogni giorno escono studi scientifici che confermano o smentiscono totalmente i precedenti e si scoprono aspetti nuovi. Uno di questo è legato agli effetti delle particelle infette in un ascensore, lo studio dell'Universtà di Amsterdam ha velato quanto il virus può resistere in quell'ambiente.

Particelle infette - si legge sul Gazzettino - possono circolare nell'aria di un ascensore fino a 30 minuti dopo il colpo di tosse di una persona contagiata da Covid. Lo sostiene uno studio dell'Università di Amsterdam, che ha simulato una serie di colpi di tosse all'interno di un ascensore ospedaliero per determinare quanto tempo durassero in condizioni diverse. Quando le porte dell'ascensore rimangono chiuse, una particella infetta può durare fino a mezz'ora, ma quando è aperto le goccioline scompaiono entro 4 minuti.