Coronavirus, Prot. Civile: "Raggiunti 200mila casi ma rallenta numero contagi"

Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile, sale di nuovo il numero il numero di vittime giornaliere dopo che due giorni fa si era sceso sotto i 300: oggi sono morte altre 382 persone, in risalita anche rispetto alle 333 di lunedì. La notizia positiva è il numero esiguo di nuovi casi rispetto al numero molto alto di tamponi effettuati. Il numero totale di casi rilevati in Italia (con i 2.324 tamponi positivi di oggi) supera le 200.000. E di questi, oltre 105mila sono ancora considerati positivi, il 54%. Il dato italiano è in linea con quello francese (58%) ma molto più alto di quelli di Spagna (35%) e Germania (addirittura 22%).

In Italia si guarisce meno che in Spagna e in Germania

In Italia è guarito solo il 34% dei malati, in Spagna il 54%, in Germania il 73%. In Francia sono fermi al 27%, ma l'epidemia è arrivata dopo che da noi. In Francia la mortalità è anche più alta di quella italiana e ha quasi raggiunto la Spagna come numero di vittime. Dei 2324 tamponi positivi rilevati martedì, scrive Repubblica, la maggior parte sono in Lombardia, con 920 nuovi positivi (il 39,5% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 394 casi in Piemonte, 241 in Emilia Romagna, di 80 in Veneto, di 132 in Toscana, di 187 in Liguria e di 85 nel Lazio.