Coronavirus, riapre tutto dal 18 maggio: distanza di sicurezza sale a 2 metri

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Partita timidamente la fase 2, dal 18 maggio le riaperture saranno complete. Ma il Dpcm che il premier Conte si appresta a firmare nel Consiglio dei Ministri in programma alle 12, mette regole ancora più restrittive e condizionerà molte aperture di negozi soprattutto. In molti casi - si legge sul Corriere della Sera - la misura da rispettare salirà a 2 metri. Lo prevedono le linee guida che saranno comunque aggiornate ogni 15 giorni seguendo la curva del contagio.

Sul tavolo ci saranno le tabelle e i grafici del monitoraggio del rischio Sars-Cov-2, realizzato regione per regione secondo i 21 punti previsti dal decreto del ministro della Salute. Da lunedì 18 maggio, data da ricordare, riaprono i negozi al dettaglio e i centri commerciali, alzano le saracinesche bar, i ristoranti, i parrucchieri, i barbieri, gli estetisti e anche i mercati non alimentari. Si potrà tornare nei musei, nelle biblioteche, visitare le gallerie d’arte e i siti archeologici. Sulle panchine gli adesivi indicheranno l’obbligo di mantenere le distanze e all’ingresso dei negozi di abbigliamento, scarpe, profumeria e altri articoli ci sarà il «salvacoda » e si dovrà prendere il numeretto.Anche i mercati all’aperto riapriranno, ma dovranno essere recintati e il numero dei banchi di vendita sarà ridotto.