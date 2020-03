Coronavirus, risalgono i contagi: 3.815 in un giorno. Guariti in 646

Sono 3.815 i nuovi positivi al coronavirus. Ieri se ne erano registrati 3651, venerdì 4.401, giovedì 4.492 , mercoledì 3.491, martedì 3.612 e lunedì 3.780. Il totale dei malati sale a oltre 73.880. Sono i dati resi noti dal Dipartimento della Protezione Civile. Sono invece 3.906 i malati affetti da coronavirus in terapia intensiva mentre i ricoverati in ospedale sono 27383. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile. I guariti invece oggi sono 646. In totale le persone che hanno superato il coronavirus in Italia dall'inizio dell'emergenza sono 13030

Presso la sede del Dipartimento della PROTEZIONE CIVILE proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della PROTEZIONE CIVILE. Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 73.880 persone risultano positive al virus.

Ad oggi, in Italia sono stati 97.689 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.392 in Lombardia, 10.535 in Emilia-Romagna, 7.251 in Veneto, 7.268 in Piemonte, 3.160 nelle Marche, 3.786 in Toscana, 2.279 in Liguria, 2.362 nel Lazio, 1.556 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 1.432 in Puglia, 1.141 in Friuli Venezia Giulia, 1.034 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.330 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 897 in Umbria, 539 in Valle d'Aosta, 582 in Sardegna, 577 in Calabria, 197 in Basilicata e 100 in Molise. Sono 13.030 le persone guarite. I deceduti sono 10.779, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

"Firmero' a breve l'ordinanza, prevede una ripartizione sulla base del criterio della popolazione e della distanza del valore di reddito pro capite di ciascun comune rispetto a quello generale della popolazione". Cosi' il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in merito all'ordinanza per la ripartizione di 400 milioni ai Comuni. Questi fondi "vengono gestiti attraverso dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari. La gestione di questi buoni sara' a cura dei servizi sociali che normalmente erogano questi tipi di provvidenze, e i comuni potranno avvalersi anche del terzo settore per acquisto e distribuzione delle derrate. L'ordinanza sara' immediatamente operativa".