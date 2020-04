Coronavirus, salta la quarta edizione del Versilia Yachting Rendez-vous

La quarta edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento dedicato alla nautica d’eccellenza che avrebbe dovuto svolgersi a Viareggio dal 28 al 31 maggio 2020, è stata annullata. La decisione - che rappresenta una scelta inevitabile per tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partner - giunge dopo un’attenta valutazione da parte di Fiera Milano e del Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana. Lo scenario fortemente incerto scaturito a seguito dell’emergenza Covid-19 ha inciso pesantemente sulle ultime fasi organizzative del VYR, cruciali per il regolare svolgimento della manifestazione. Non appena la situazione globale lo renderà possibile, gli organizzatori valuteranno l’opportunità di una futura collocazione del VYR all’intero del calendario internazionale fieristico degli appuntamenti legati alla