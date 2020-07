Coronavirus, slitta l'apertura delle discoteche: nuova data il 31 luglio

L'emergenza Coronavirus in Italia non è finita. Lo dimostra il numero dei contagi che cresce e i continui nuovi focolai che spuntano. Il governo per questo è pronto a prorogare lo "stato di emergenza", ma viste le critiche piovute dalle opposizioni - si legge sulla Stampa - non sarà più fino al 31 dicembre, ma con ogni probabilità sarà solo fino al 31 ottobre. Data che permetterebbe comunque al premier Giuseppe Conte di poter varare nuovi Dpcm in caso di necessità e valutare l'evolversi della malattia.

Domani il ministro alla Salute Roberto Speranza illustrerà le novità in materia di restrizione anti coronavirus, oltre alla riconferma fino al 31 luglio di alcuni provvedimenti già in vigore. Le mascherine continueranno ad essere obbligatorie nei luoghi chiusi in assenza di distanziamento sociale, ma non ci saranno obblighi per i guanti. Giro di vite, con tanto di multe, contro gli assembramenti, grazie all’intensificazione dei controlli nei luoghi della movida e sulle spiagge. Nel mirino, in particolare, sagre, feste e discoteche. Per queste ultime è probabile che l’apertura, inizialmente prevista per domani, slitti al 31 luglio e sia consentita solo a quelle all’aperto.