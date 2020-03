Coronavirus, "Sono crollata, ero stremata". L'infermiera diventata un simbolo

"Quella notte ero stremata e mi sono addormentata prima della fine del turno". In altre circostanze sarebbe stata criticata, ma nel pieno dell'emergenza coronavirus è stata elogiata. E' diventata virale la foto di Elena Pagliarini, ritratta mentre dorme su una scrivania con la testa appoggiata ad una tastiera del pc. "Non era ancora finito il mio turno ma ero stremata. Quella notte era successo di tutto, la sala era piena di pazienti impauriti, molti con difficoltà respiratorie - spiega a Repubblica - la febbre saliva in modo repentino. Avevano negli occhi la paura. Fino a qualche giorno fa la Cina era solo in televisione, adesso Wuhan è qui, quando ti capita sulla tua pelle è un'altra cosa. Confesso che il mio turno finiva alle sette, io mi sono addormentata un'ora prima. In un momento normale mi avrebbero detto che mi addormentavo durante il turno di lavoro, ora mi ringraziano".