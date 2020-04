Coronavirus:Sorbillo cambia idea,da baluardo anti De Luca alle pizze a casa

L'emergenza Coronavirus continua in Italia con tutte le sue conseguenze. In attesa della "fase 2" per ristoranti e pizzerie è concessa solo la consegna a domicilio. Nella patria della pizza tutti i locali si sono affrettati per adeguarsi e in un solo giorno ci sono state 60 mila consegne. Il delivery è esploso e ha fatto cambiare idea anche a Gino Sorbillo - come riporta il Fatto Quotidiano. Il noto pizzaiolo napoletano era diventato testimonial in questa fase del rigore. "Buon lavoro a chi comincerà a fare consegne a domicilio - diceva qualche giorno fa - noi non apriremo e ci confronteremo per affrontare le altre problematiche". La concorrenza agguerrita e i messaggi sui social "riapri, sarebe un messaggio di speranza", però hanno fatto repentinamente cambiare idea a Sorbillo che ha deciso di riaprire le sue pizzerie di Napoli per le consegne a domicilio. I napoletani perdono così il loro baluardo contro lo sceriffo De Luca che ha imposto la chiusura dei locali, ma ritrovano le sue pizze.