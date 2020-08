Coronavirus, Speranza: ‘Ripartono crociere e fiere, chiusi stadi e discoteche’

Covid, via a crociere e fiere

Il ministro della salute Speranza ha confermato in senato: col prossimo decreto ripartiranno navi da crociera e fiere, sempre controllando ingressi, presenze e in tutta sicurezza.

Ha poi aggiunto che “c'è un candidato vaccino contro il coronavirus e le prime dosi ci arriveranno entro la fine del 2020. È un vaccino, detto Astrazeneca, studiato all'Università di Oxford ma in parte italiano perché il vettore virale è stato prodotto dalla Irbm di Pomezia". Secondo la rivista Lancet, i risultati dei test per la fase 1 e 2 sono incoraggianti: "Ora è in corso la fase 3".

Trasporti, no a capienza del 100%

Per quanto riguarda i trasporti, il ministro ha ribadito che in tutti i treni, anche i regionali, come gli intercity e quelli ad alta velocità, si dovrà viaggiare a scacchiera, mantenendo un metro di distanza tra passeggeri, e le compagnie di viaggio dovranno mettere in vendita solo il 50 per cento dei biglietti disponibili.

Anche il Comitato tecnico scientifico, riunito ieri 5 agosto in una sessione a cui era presente anche la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, ha ribadito che è fortemente consigliabile non vendere biglietti per poltrone "faccia a faccia". La De Micheli, sulla difensiva dopo le critiche degli scorsi giorni, ha detto che le linee guida sul trasporto del 14 luglio non hanno mai dato autorizzazione al "tutto esaurito". La forzatura è stata di Trenitalia. Ora, attraverso un Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, si farà ulteriore chiarezza sul tema.

Potranno tuttavia essere previste deroghe per i famigliari. Alcuni tecnici del Cts, infatti, hanno espresso questa considerazione: "Se vado a cena al ristorante con una persona di cui ho fiducia e di cui ho testato nella vita la sua negatività al virus, perché non dovrei poter viaggiare con la stessa persona a fianco o di fronte?".

Per quanto riguarda le regioni “ribelli” che hanno già introdotto la possibilità di viaggiare a capienza del 100%, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia e Sardegna, Speranza ha ribadito che emetterà un decreto apposito. Oggi, 6 agosto, comunque, è prevista la Conferenza delle Regioni, e il presidente, Stefano Bonaccini, sa che non sarà semplice tornare a dimezzare i passeggeri dei convogli locali. Il presidente Luca Zaia invece ha già bollato la questione del dimezzamento come “inverosimile”.

Dal 14 settembre, poi, ripartono gli scuolabus, per cui c'è la relativa certezza che non saranno mai pieni e che, in media, ogni studente non resterà sui sedili più di un quarto d'ora. Le corse, comunque, saranno aumentate.

Coronavirus, via libera ai viaggi in aereo

Diversamente andrà per glia aerei, che, a quanto sostiene il Cts, potranno viaggiare a pieno carico grazie al ricambio d’aria che potrà garantire di rimanere nei margini di sicurezza. Sarà tuttavia necessario cambiare modalità di ritiro dei bagagli, per cui oggi non si rispetta il metro di distanza.

Stadi e discoteche rimangono chiusi

Ancora chiuse, invece, le discoteche, come anche gli stadi, per cui l'ostacolo maggiore riguarda la possibilità di far stare tutti seduti e di individuare gli eventuali positivi tracciando i loro contatti.