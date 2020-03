Coronavirus, sputa contro i sanitari perché stanco di aspettare il tampone

In attesa del tampone per coronavirus, ha sputato contro il personale, adesso in isolamento

Stanco di aspettare il proprio turno, ha iniziato a dare in escandescenza, e quando la dottoressa ha cercato di calmarlo, lui le ha sputato addosso.

L’episodio, come racconta “Il Mattino” di Napoli, è avvenuto la scorsa notte, all’ospedale Cotugno. L’uomo si era sottoposto al tampone per scoprire se fosse affetto da coronavirus e, con altri pazienti senza sintomi significativi, era in attesa nella sala del triage per ricevere i risultati.

I medici, in quel momento, erano occupati ad assistere quattro casi gravi trasportati in ospedale con le ambulanze del 118. Quando l’uomo, un napoletano in compagnia di una donna, ha iniziato a inveire contro il personale, una dottoressa ha cercato di spiegare la situazione giustificando l’attesa con le emergenze in corso. L’uomo ha allora aggredito la dottoressa, subito soccorsa da un infermiere intervenuto per difenderla. A quel punto, però, l’uomo ha sputato contro i due sanitari, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Vomero, chiamati dal personale ospedaliero, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e procederanno con le indagini per individuare l'aggressore.

«In questo momento così critico, due sanitari sono stati costretti ad autoisolarsi, un danno per la collettività che deve fare a meno di loro e di una delle dottoresse più valide e assennate del presidio - commenta amareggiato Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda dei Colli - medici, infermieri e operatori sanitari sono i nostri eroi, è gravissimo ciò che è accaduto».