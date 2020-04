Coronavirus, su vaccino obbligatorio per l’influenza c’è ok Iss: fino a 6 anni

Coronavirus, Brusaferro: "Si' vaccino anti influenzale per bambini"

Il presidente dell'Istituto superiore di sanita', Silvio Brusaferro, condivide la richiesta avanzata dalla Societa' italiana di pediatria (Sip) di rendere obbligatorio a ottobre il vaccino antinfluenzale per i bambini da 6 mesi a 6 anni. "Poi se l'età sarà estesa fino a 14 anni, saremo più contenti". Ha specificato Brusaferro. "Le vaccinazioni sono un bene prezioso - afferma Brusaferro ad Agora' - sono una conquista della nostra societa' e il fatto che ci sia questa epidemia rafforza ancora di piu' l'importanza di poterne disporre. E' chiaro - osserva - che dobbiamo proporre e sostenere le vaccinazioni che si sono dimostrate utili per gli anziani e i bambini e fare in modo che questa protezione avvenga".

Coronavirus, morto pediatra in pensione: totale vittime medici sale a 141

Un altro morto per coronavirus tra i medici. Si tratta di Silvio Marsili, pediatra in pensione. Il totale delle vittime sale così a 141. ​​​​​Lo riferisce la ​federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che riporta nel suo portale listato a lutto l'elenco dei colleghi deceduti. In totale, stando ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono 17.997 gli operatori sanitari contagiati.