Coronavirus: tutti i farmaci che stanno dando risultati contro la malattia

Il Coronavirus in Italia sembra inarrestabile, i contagi aumentano e così i casi più gravi e i decessi. Ma non è tutto nero, in realtà ci sono dei farmaci che stanno frenando la corsa del Covid-19, naturalmente non essendoci un vaccino preciso per la malattia, sono farmaci usati per altre patologie. Tra i più efficaci- spiega il professor Galli del Sacco - ci sono gli antivirali inibitori della proteasi usati a lungo nella terapia dell'Aids - spiega al Corriere della Sera - questo nonostante le difficoltà di somministrazione e gli effetti collaterali sono pesanti. Stanno dando risultati positivi anche alcuni farmaci usati in passato per combattere la malaria e anche un farmaco creato per combattere Ebola, ma che non si rivelò molto efficace. Tutti questi antivirali, al momento, vengono testati in via sperimentale.

A sorpresa, anche l'interluchina-6 che è una proteina prodotta dal sistema immunitario sta dando risultati. Questo farmaco è usato in oncologia e modula le reazioni eccessive del sistema ummunitario contro l'artrite reumatoide e due pazienti ricoverati a Napoli in condizioni gravi, in breve tempo ne hanno giovato. Ma - precisa Galli - non ha effetto contro il microrganismo. Ultima possibilità, al momento ancora in linea teorica, è quella di usare cellule staminali, ma il metodo risulta inapplicabile in questa situazione a causa del numero elevato di malati.