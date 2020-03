Coronavirus, un medico positivo guarito:"Più paura perchè sai come peggiorerà"

L'emergenza Coronavirus sta costringendo gli ospedali a fare miracoli, non solo perchè ci sono tanti pazienti infetti, ma perchè molti di questi sono proprio operatori sanitari, che stando a contatto con gente positiva tutto il giorno è tra le categorie più a rischio di essere contagiata. E' il caso di un dermatologo milanese, Angelo Marzano (57 anni), tra i primi a contrarre il virus di ritorno da un meeting prima in Grecia e poi in Germania, ma ora guarito. "C'era una passeggera positiva sull'aereo due file davanti a me. Potrei averlo preso lì il Covid-19 - spiega al corriere della Sera. Ho insistito per avere il tampone, perchè di ritorno dal viaggio avevo la febbre, diciamo che sono stato tra i primi a stravolgere il criteri, perchè non ero stato nè in Cina nè a Codogno, ma il 23 febbraio l'esito del tampone ha stabilito la mia positività".

"Ho avuto momenti di difficoltà, la febbre era alta e una lastra ha evidenziato anche una polmonite. Poi mi sono comparse anche delle piccole vescicole simili alla varicella sul tronco. Ancora adesso ho degli effetti collaterali - prosegue - ad esempio ho senso dell'olfatto e del gusto ridotti del 50%. Essere un medico malato ha pro e contro. Da un lato capisci le reazioni del tuo corpo, ma dall'altro sai anche come potrebbe peggiorare e hai paura. Se i tamponi che farò il 23 e il 24 marzo daranno esito negativo sarò guarito. A quel punto tornerò a fare la mia parte come dermatologo per affrontare la situazione".