Coronavirus, Veneto: esami del sangue per tutti,parte la caccia agli anticorpi

La lotta contro il Coronavirus in Italia continua senza sosta. Il Veneto dopo i tamponi a tappeto aggiunge una nuova strategia, con l'autorizzazione dell'Istituto Superiore della Sanità. All'ospedale di Padova - si legge sul Corriere della Sera - sarà possibile effettuare analisi del sangue su pazienti positivi o sintomatici per vedere se hanno sviluppato anticorpi al Covid-19. La Regione sperimenterà il ricorso al plasma di persone guarite come terapia supplementare autorizzata dall’Istituto superiore di Sanità all’ospedale di Padova (e Brescia) e anche un piano di somministrazione domiciliare solo per i soggetti positivi e sintomatici all’inizio della malattia di medicine finora assunte solo in ospedale . Ieri - prosegue il Corriere - il Comitato tecnico scientifico della Regione ha dato il via libera al "Progetto per la diagnostica sierologica di Covid-19", che prevede la ricerca di anticorpi nel sangue dei 60 mila operatori sanitari del sistema pubblico e dei 20 mila dipendenti delle case di riposo. Si comincerà dai più esposti per poi procedere su base volontaria sugli altri soggetti interessati. L'obiettivo è verificare se si sia sviluppata l'immunità di gregge nel Veneto (almeno il 60% protetto dal Covid-19), per tornare così alla "normalità".