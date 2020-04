Coronavirus, Viminale: Rafforzati controlli Pasqua, oltre 12mila sanzioni

Durante il weekend di Pasqua le forze di polizia hanno rafforzato i controlli su tutte le arterie stradali e ferroviarie per scongiurare gli spostamenti delle persone e mantenere il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Nei primi due giorni di Pasqua sono state controllate 582.425 persone e 183.696 attività.Nella giornata di ieri, 11 aprile, sono state sottoposte a controllo 280.717 persone e sono stati verificati 89.931 tra esercizi commerciali e attività.Le sanzioni amministrative inflitte ai cittadini che non hanno rispettato le misure di contenimento per l'emergenza Covid-19 sono state 12.514. Sono state denunciate 104 persone per falsa attestazione o dichiarazione e 53 per violazione dell'obbligo di quarantena.I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 179, le chiusure di attività 35.Nel complesso, dall'11 marzo all'11 aprile 2020, sono state controllate 6.762.858 persone e 2.771.115 attività.