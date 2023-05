Cosenza, operaio travolto da un masso: muore schiacciato

Un operaio di 39 anni, Giuseppe Spagna, è morto a Rocca Imperiale, nel Cosentino, mentre stava lavorando alla messa in sicurezza di un argine. Secondo una prima ricostruzione dell'infortunio, il giovane è stato travolto da un masso che si è staccato da un muro di contenimento e che poi lo ha schiacciato.

L’uomo, residente a Roseto Capo Spulico, stava lavorando per una ditta impegnata per conto del Comune per la messa in sicurezza degli argini del torrente Canna. Sul posto sono giunti i soccorsi, i carabinieri e i vigili del fuoco. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità e ha sequestrato il cantiere in cui stava lavorando l’operaio.