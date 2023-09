Cosmetici tossici, ritirati oltre 7.000 prodotti tra detergenti e deodoranti

Allarme cosmetici tossici, ritirati più di 7.000 prodotti tra detergenti e deodoranti

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 7.000 prodotti tra detergenti (bagnoschiuma, shampoo, detergente intimo e liquido), ma anche deodoranti e profumi. Gli ultimi sequestri in depositi di esercizi commerciali situati a Soverato e Tortona. La Gdf si è mossa perché i prodotti che contengono lilial, una sostanza chimica che, prima del marzo 2022, era ampiamente utilizzata in profumeria (fragranza in shampoo, bagnoschiuma e saponi, ma anche in deodoranti, profumi e creme).

"Questa sostanza chimica è infatti stata classificata come cancerogena. Il lilial è inoltre potenzialmente tossico per la riproduzione: non solo può interferire con il sistema riproduttivo, ma è potenzialmente dannosa anche per il feto in caso di gravidanza in corso - riporta ftaonline.com - Per questa ragione, dopo il divieto del 29 ottobre 2021 (e il divieto ufficiale di produzione di prodotti contenenti lilial scattato il 1° marzo 2022) i produttori di cosmetici avevano tempo solo fino al 1° marzo 2023 per commercializzare eventuali rimanenze".