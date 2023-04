Courmayer, sciatore muore dopo un volo di 100 metri

A Courmayer uno sciatore francese è morto dopo aver fatto un volo di 100 metri

Un'altra tragedia sulle montegne dopo i tre alpinisti morti sotto una valanga sul monte Tsanteleina, in Valle d'Aosta.

Uno sciatore freerider di nazionalità francese è morto in un incidente avvenuto questa mattina nel territorio di Courmayeur. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, è caduto per 100 metri dopo aver fatto un salto da una roccia.



L'incidente è avvenuto nella zona della Falaise du Serac, a una quota di 2500 metri. Lo sciatore era salito in quota con la funivia del Monte Bianco Skyway. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. La salma è stata recuperata e sarà ora portata all'obitorio di Courmayeur.

La morte dello sciatore francese è arrivata nello stesso giorno in cui sono stati ritrovati i corpi senza vita dei tre sciatori travolti ieri da una valanga a circa 3000 metri di quota in Val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle D’Aosta. I tre erano allievi del corso di formazione per aspiranti guide alpine: Sandro Dublanc, Lorenzo Holzknecht ed Elia Meta.