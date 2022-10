Covid, arriva la nuova variante Cerberus: "Più contagiosa, presto dominante"

Coronavirus, nuova minaccia Cerberus

"L’inverno delle nuove varianti è alle porte. L’Ecdc (European centre for disease control) mette in guardia contro un nuovo lignaggio del coronavirus". Lo scrive Repubblica, che riporta: "Si chiama BQ.1, sui social è soprannominato Cerberus e sta accelerando la sua diffusione in Europa e Stati Uniti. L’Ecdc si aspetta che «tra metà novembre e inizio dicembre possa causare più del 50% delle nuove infezioni», cioè che diventi la nuova variante prevalente, possibile benzina per una nuova ondata".

BQ.1 sta prendendo il sopravvento nella ridda di nuove sottovarianti — negli ultimi mesi ne sono state censite diverse decine — a causa soprattutto di una sua caratteristica: «La capacità di sfuggire al sistema immunitario», spiega l’Ecdc, come riporta sempre Repubblica.

E mentre il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Ecdc, avverte che la variante Bq.1, insieme alla sottovariante Bq.1.1 ribattezzata 'Cerberus', diventerà dominante nel Vecchio continente da metà novembre-inizio dicembre, l'invito di Fabrizio Pregliasco è "monitoriamo". Al momento, precisa, è presto per dire altro oltre a quanto sottolineato dallo stesso Ecdc: studi preliminari di laboratorio condotti in Asia indicano che Bq.1 ha la capacità di eludere in modo considerevole la risposta del sistema immunitario, ma in base ai dati attualmente disponibili non ci sono prove che sia associata a una maggiore gravità di malattia rispetto a Omicron Ba.4/Ba.5. L'Italia è oggi fra i cinque Paesi europei che hanno segnalato il maggior numero di sequenze riconducibili alla 'famiglia Cerberus'.