Covid: chiuse scuole di Ronciglione, docenti e alunni in quarantena

Il sindaco di Ronciglione (Viterbo) Mario Mengoni ha disposto la chiusura della scuola dell'infanzia e di quella primaria, su tutto il territorio comunale, fino al prossimo 17 maggio. Docenti e alunni sono in quarantena.

La Asl di Viterbo, nei giorni scorsi, ha infatti predisposto un periodo di quarantena obbligatoria per alcuni alunni e docenti e, attualmente, sono ancora in corso tracciamenti e indagini epidemiologiche. Il provvedimento è stato adottato - come si legge nell'ordinanza - "al fine di mettere in campo tutte le misure precauzionali necessarie per contrastare il possibile diffondersi del contagio". Non è esclusa una ulteriore proroga.