Covid, emergenza a Pantelleria. Migranti positivi in giro senza quarantena

Sono cinque le persone arrestate dai carabinieri di Trapani durante un'attivita' di controllo contro l'immigrazione clandestina. Si tratta, in particolare, di quattro stranieri rientrati illegalmente sul territorio nazionale e un ricercato destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti. Le persone arrestate sono sbarcate clandestinamente sull'isola di Pantelleria e Favignana nei giorni scorsi. Sono tutte di sesso maschile e senza fissa dimora, sono di nazionalita' tunisina e di eta' compresa tra i 30 e i 39 anni.

Dalle procedure di identificazione, è emerso che un 36enne pregiudicato, sbarcato lo scorso 24 luglio a Favignana, era ricercato in quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Vicenza, per i reati di danneggiamento aggravato, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi nel vicentino tra il marzo 2011 e il gennaio 2015.

Pantelleria, migranti positivi al Covid in una caserma dismessa con 25 materassi e un bagno

Intanto sono ancora un centinaio i migranti fermi a Pantelleria. Sono sbarcati nel fine settimana scorso, una quindicina sono in quarantena perche' risultati positivi al Covid19. Sono ospitati presso l'ex caserma dell'esercito "V. Barone" di Contrada Arenella in condizioni di grande precarieta' perche' la struttura e' fatiscente e teoricamente potrebbe ospitare soltanto 25 persone.

Non solo. Tanto che, come scrive il Messaggero, la realtà è che la maggior parte dei migranti va a spasso per l'isola senza fare la quarantena. "Circolano liberamente tra turisti e residenti. Vanno in spiaggia, nei supermercati e nei bar. Come tutti. Al momento dell'identificazione è previsto il tampone e solo i positivi sono sottoposti all'isolamento. Ma devono farlo in una tenda, non ci sono altre strutture. In tutto sono 13. Gli altri, un centinaio, sono ospitati in una caserma dismessa: 25 materassi in tutto e un solo bagno".