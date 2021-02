"Covid? No all'obbligo del vaccino", Consiglio d'Europa: passa la risoluzione

L'assemblea del Consiglio d'Europa, ha approvato un parere sui vaccini anti-Covid che va nel verso della cautela: gli stati devono informare bene e "comunicare in modo trasparente i contenuti dei contratti con i produttori di vaccini e renderli pubblicamente disponibili per il controllo parlamentare e pubblico".

In particolare, si legge che gli Stati membri devono “garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione “non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera farlo personalmente”.

Con riferimento alla Risoluzione 2337 (2020) sulle Democrazie di fronte alla pandemia Covid-19, l'Assemblea ha ribadito anche che, in quanto istituzioni cardine della democrazia, "i parlamenti devono continuare a svolgere il loro triplice ruolo di rappresentanza, legislazione e supervisione in circostanze pandemiche". L'Assemblea "chiede quindi ai parlamenti di esercitare tali poteri, se del caso, anche per quanto riguarda lo sviluppo, l'assegnazione e la distribuzione dei vaccini Covid-19".