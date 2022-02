Covid e virologi-tuttologi, ora Bassetti è diventato un sondaggista

Bassetti su Twitter diventa sondaggista, la nuova frontiera dei virologi-tuttologi

Bassetti sondaggista chiede ai suoi follower di Twitter: “Credete sia giusto mantenere il green pass così come è oltre il 31 marzo?”. Ai virologi iperconnessi ormai ci siamo abituati. Dall’inizio della pandemia, la presenza dei medici sui giornali, sui social, in tv e alla radio si è fatta sempre più insistente, fino a superare i confini della stessa epidemia.

Credete sia giusto mantenere il green pass così come è oltre il 31 marzo? — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) February 17, 2022

Non è bastata l’interpretazione canora natalizia, a ritmo di “Sì, sì, vax”: i virologi ormai sono diventati dei veri e propri opinionisti. La loro presenza non serve più a rassicurare gli italiani in merito alle scelte sanitarie, oggi i virologi hanno un’esperienza che va oltre i confini del virus. Forse, sconfina nell’entertainment.

Possiamo parlare di virologi-tuttologi?

LEGGI ANCHE

Green pass: falso sms ministero Salute. Polizia: "Non cliccate link". Truffa

Roma, la Gioconda scoperta in un deposito di Montecitorio: forse è di Leonardo

Roma, "che stai sulla Salaria". Rivolta studenti: minigonne e pance scoperte