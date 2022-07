Covid, Zangrillo: "Positivi asintomatici: lavativi seriali"

Il Professor Alberto Zangrillo con un twitt torna innesca una nuova polemica

Ritorna a far parlare di sè il professore Alberto Zangrillo. A seguito dell'impennata dei contagi da Omicron, interviene sulla vicenda affidando un messaggio al suo account Twitter.

Precisamente, scrive: "Accada che lavativi seriali positivi al test Covid-19 non lavorino per settimane, sebbene asintomatici". Il medico personale di Berlusconi, continua: "Così si distrugge il Paese".

Accade che lavativi seriali, positivi al test #COVID19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici. Così si distrugge il Paese. — Alberto Zangrillo (@azangrillo) July 7, 2022

Il twitt ha innescato una serie di polemiche che ha però conquistato oltre 3000 cuori e 785 rtw. "Beh strano. Non avevi detto - 2 anni fa - che il virus era clinicamente morto? Saranno lavativi per altri motivi sicuramente", scrive caustica Chrissie. Numerosi sono i riferimenti al suo legame con Silvio Berlusconi e ai certificati medici firmati nel corso di alcune udienze del processo. "Ha ragione - scrive Ares, ma come lui in tanti - Pensa che c'era uno addirittura che fingeva di essere malato con la complicità di un medico connivente per non andare a processo. La rovina dell'Italia".