Crazy Pizza di Briatore, arrestati a Milano i ladri. Bottino da 5mila euro

Milano, saccheggiano il Crazy Pizza di Flavio Briatore: i ladri a volto scoperto incastrati dai tatuaggi

Seimila euro in contanti, qualche magnum di Dom Perignon e altre bottiglie pregiate, come Cristal e Sassicaia, più lampade e computer: questo il bottino che ha messo nel sacco la banda di quattro persone che, lo scorso 10 luglio, ha rapinato il Crazy Pizza di via Varese a Milano. Lo riporta Gambero Rosso.

Si tratta di un gruppo di ladri improvvisati che agivano a volto scoperto, senza alcuna accortezza per non farsi riconoscere. Per la polizia sono autori di più colpi in diverse attività milanesi. Uno di essi, nello specifico, è stato identificato per i vistosi tatuaggi sulle gambe, lasciate scoperte dai pantaloncini. I quattro fanno parte di una banda criminale nota, specializzata nelle "spaccate" alle vetrine di negozi e locali.