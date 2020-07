Crema, il prof ucciso. Spunta la pista satanica, ritrovato un cd al cimitero

Il giallo della morte di Mauro Pamiro, docente di informatica di Crema di 44 anni si infittisce sempre più. Gli inquirenti - si legge sul Corriere della Sera - stanno proseguendo nelle indagini, per far luce sul decesso dell'uomo e spunta una pista nuova, quella di una setta satanica. I fatti sono risalenti alla notte tra il 27 e il 28 giugno, la mattina del lunedì successivo un muratore ha scoperto senza vita (e senza una goccia di sangue addosso e intorno) in un cantiere il corpo senza vita di Mauro. Chi indaga continua ad escludere l'ipotesi del suicidio.

Debora, la sua compagna è ricoverata in psichiatria in stato confusionale e si sa solo che non ha cercato il compagno quando non è rientrato a casa quella notte e ha postato una foto su Facebook di un bosco. Ma sono emerse nuove prove, si lavora su un cd rinvenuto in un cimitero non è esclusa la possibilità che la coppia potesse far parte di una setta. C’era inciso un suo brano. Titolo «L’ultimo abbraccio»; dedica alla «più dolce regina del Paese delle meraviglie»; e strofe così: «Il tuo principe ti prenderà per mano e vivremo la nostra favola di amore, dipendenze, dominio e dolore». I Pamiro, erano seguaci fino all’ossessione della serie televisiva di culto «I misteri di Twin Peaks», che partendo dall’omicidio di una ragazza celebrava il soprannaturale e le atmosfere inquiete, frequentavano una setta attratta dalla scienza spirituale e forse da altro.