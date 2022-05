Brescia, esce da scuola e scompare: ritrovata una 16enne in stato confusionale

La minorenne è stata trovata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, davanti all’ingresso di un locale pubblico di piazza Risorgimento

Ore di paura per una 16enne di Brescia, trovata in stato confusionale dai carabinieri la mattina di lunedì 2 maggio davanti all’ingresso di un locale pubblico di piazza Risorgimento a Cremona. La giovane, dopo essersi recata regolarmente a scuola in un Istituto superiore della nostra città, si era allontanata senza permesso a metà mattina, recandosi in stazione. Qui aveva preso un treno senza conoscerne la destinazione ed era arrivata fino a Cremona.

“La ragazza era uscita di casa per recarsi a scuola, un istituto superiore di Brescia, dove aveva iniziato regolarmente le lezioni. Però verso le 10.30 è uscita di scuola senza avvisare nessuno e si è diretta verso la stazione ferroviaria di Brescia, dove è salita sul primo treno che ha trovato, senza neanche sapere dove fosse diretto”, spiegano i giornali locali.

"In caserma, continuano i media locali, è riuscita a ricordare e ad indicare il nome di un suo professore: gli inquirenti lo hanno cercato e trovato su internet e hanno contattato la scuola dove insegna. A quel punto hanno potuto parlare direttamente con il padre e i genitori che, immediatamente partiti da Brescia, hanno riabbracciato la figlia in caserma".

