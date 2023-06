Croce Rossa e bufera sul Gay Pride di Roma: Rocca si dimette dalla presidenza

Croce Rossa, il governatore del Lazio Francesco Rocca pronto a dimettersi da presidente della Federazione internazionale



Il presidente della Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca, è pronto a dimettersi dall'incarico. A quanto scrive Ansa la decisione, comunicata dallo stesso Rocca con una lettera alle società e al segretariato della Federazione, è legata alle polemiche sollevate dalla scelta di Rocca, in qualità di presidente della Regione Lazio, di togliere il patrocinio al Roma Pride. Rocca, che rimarrà in carica fino all'assemblea straordinaria che ha chiesto venga convocata per eleggere il nuovo presidente, vuole con questo gesto evitare strumentalizzazioni.