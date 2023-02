Crotone, maxi blitz dei carabinieri contro la 'ndrangheta: 31 misure cautelari

Crotone, sono state disposte 31 misure cautelari nell'ambito di un maxi blitz contro la 'ndrangheta

Alle prime ore dell'alba di oggi (16 febbraio) è scattata una maxi operazione contro la 'ndrangheta, condotta dai carabinieri, in provincia di Crotone, contro la cosca Locale di Cirò. Circa 150 militari hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal gip del tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo, nei confronti di 31 persone. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e reati in materia di armi e di sostanze esplodenti, aggravati dal metodo mafioso.



Il provvedimento cautelare prevede la detenzione in carcere per 26 persone e agli arresti domiciliari per altri 5. Gli indagati sono stati rintracciati a Cirò Marina, Cirò, Umbriatico, Nova Siri (Matera) e Trieste. A due il provvedimento è stato notificato nelle Case circondariali di Catanzaro e di Ancona dove erano già detenuti per altri motivi.