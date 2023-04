Crotone, picchiò e mandò in coma Davide Ferrerio: condannato a 20 anni

Aggressione Davide Ferrerio: condannato a 20 anni chi lo picchiò mandandolo in coma

Il gup di Crotone ha condannato a 20 anni e quattro mesi di reclusione Nicolò Passalacqua, il 23enne accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi per l'aggressione a Davide Ferrerio avvenuta l'11 agosto 2022 nella città calabrese.

Il 21enne bolognese da quella data è in coma irreversibile e si trova ricoverato in una struttura di Bologna. Il pm Pasquale Festa aveva chiesto la condanna a 20 anni mentre la difesa aveva sollecitato la derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni gravissime. "Lo Stato ha risposto, non ci ha lasciato da soli", ha commentato la madre di Davide, Giusy Orlando.

Davide Ferrerio venne aggredito a Crotone per uno scambio di persona. Il giovane bolognese era uscito la sera dell'11 agosto 2022, quando venne colpito a calci e pugni da Passalacqua. "Un po' di giustizia è stata fatta", ha commentato la madre di Davide. "Il dolore è talmente lancinante, disumano, assurdo che non riesco a pensare ad altro perché non c'è niente. C'è semplicemente un ragazzo, un principe perché era il nostro principino, a cui è stata tolta la vita inutilmente. Adesso ci sarà il processo alla mandante e al suo compagno. Spero che anche loro vengano condannati a una pena esemplare".