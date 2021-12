Csm, Cartabia: "Prossima imminente riforma.Caso Maresca non deve più accadere"

Il rientro in ruolo di magistrato di Catello Maresca, in aspettativa per candidarsi a sindaco di Napoli, e attualmente consigliere d'opposizione

"Il Csm e l'ordinamento giudiziario è il prossimo imminente appuntamento di riforme". Lo ha assicurato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ad Atreju. "Ho proceduto partendo dell'esistente, mettendo al lavoro una commissione tecnica, ho ascoltato proposte dei gruppi politici e dalla magistratura, cercando un punto percorribile - ha spiegato -. Io potrei avere in mente la mia riforma ideale, ma si tratta di trovare una riforma possibile. Mi sono arrivati degli spunti e dei non desiderata. A partire da domani mattina alle 8 ci sarà una consultazione di tutti i gruppi di maggioranza per trovare punti convergenza".

Le consultazioni domani con le forze di maggioranza, ha spiegato Cartabia, saranno incentrate sul sistema elettorale del Csm e le "porte girevoli" tra politica e magistratura, ma anche sull'accesso alla magistratura, le nomine agli incarichi direttivi, l'organizzazione interna del Csm. "Ci sono delle proposte mature che farò alla maggioranza", ha aggiunto.

"Fra queste quella che farò alle forze politiche è che un caso Maresca (reintegrato dal Csm in magistratura pur essendo consigliere comunale a Napoli, ndr) non possa più accadere. L'indipendenza deve essere non solo applicata ma anche percepita", ha concluso.