Procura nazionale antimafia. Il Csm si spacca, rosa di tre nomi

Il mandato di Cafiero De Raho è scaduto nel novembre dello scorso anno



Si spacca la V commissione del Csm per la scelta del successore di Federico Cafiero De Raho alla guida della Procura nazionale antimafia. Il plenum del Cms, forse già la prima settimana di maggio, sarà chiamato a scegliere in una rosa di tre nomi: Giovanni Melillo, a capo dei magistrati a Napoli, Giovanni Russo, aggiunto all'antimafia nazionale, e Nicola Gratteri, procuratore capo a Catanzaro.



La Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, presieduta da Antonio D'Amato, riunita oggi in istruttoria, non ha trovato la quadra e restano sul banco i tre candidati.Melillo, che sembrava partire favorito, ha incassato una sola preferenza, quella di Alessandra Dal Moro, togata di Area democratica. Due voti a testa per Gratteri e Russo. Per il capo dei pm di Catanzaro hanno votato Sebastiano Ardita e Fulvio Gigliotti; per il procuratore aggiunto dell'Antimafia nazionale, hanno indicato la propria preferenza D'Amato e il laico Alessio Lanzi.



Il mandato di Cafiero De Raho, che ha guidato la procura nazionale antimafia e antiterrorismo dal 2017, è scaduto nel novembre dello scorso anno. Per sopraggiunti limiti d'età - 70 anni compiuti a febbraio - l'incarico non è stato rinnovato. Così è partita la 'corsa' a trovare il suo successore per una procura istituita, con decreto legge nel 1991 e che, dall'aprile 2015, ha tra i compiti anche il contrasto al terrorismo. La reggenza della Dnaa è al momento affidata a Russo, procuratore aggiunto della stessa Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo che a Napoli aveva già lavorato con Cafiero De Raho. Russo è tra coloro che hanno presentato la propria candidatura per la successione di De Rhao.

Leggi anche:

"Ucraina: “Chi comanda? Gli americani, l'ho visto con i miei occhi”

Governo al capolinea. I partiti sono già in campagna elettorale. Inside choc

Tetto prezzo gas, Bonomi sveglia Draghi: Ue indecisa? L'Italia agisca da sola

Omicidi Barletta-Napoli, Perrino a Ore 14: “Ormai la vita non conta più"

Festival Economia Trento 2022: il programma, ci sarà anche affaritaliani.it

New York, spari nella metro. Feriti. Sospetto con maschera antigas. VIDEO

Cosa fa un Brand Journalist: la case history di Corporate e affaritaliani.it

Intesa Sanpaolo: per il Vinitilay €8 mld alle PMI agro-alimentari

Banca d’Italia, al via il progetto Scelte finanziarie e rapporti con le banche