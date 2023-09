Da Isc, Sella e Finlombarda 6 milioni per impianti sci Colere

Isc, Sella e Finlombarda unite per rilanciare il comprensorio delle Orobie a Colere: 6 milioni di finanziamenti agli impianti di sci

Impianti di risalita più moderni e veloci, tapis roulant per rilanciare e rendere più attraente il comprensorio sciistico invernale e aumentare le attività escursionistiche della Val di Scalve. A questo punta il finanziamento siglato da Istituto per il Credito Sportivo, nel ruolo di lead arranger, Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e Banca Sella con Rsi Srl per un importo del valore complessivo pari a 6 milioni di euro e con una durata di 17 anni, assistito dalla garanzia concessa dal Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva gestito da Istituto per il Credito Sportivo.

Rsi si è aggiudicata la concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di "Colere Ski Area 2200" in provincia di Bergamo nell'ambito della procedura di gara indetta dal Comune di Colere, e investirà le risorse finanziarie per rilanciare la competitività e attrattività del comprensorio sciistico. Attraverso il finanziamento concesso anche grazie al contributo di Regione Lombardia pari a 4,5 milioni di euro, Rsi Srl, tra l'altro, installerà una cabinovia a dieci posti, una seggiovia a sei posti provvedendo altresì al riposizionamento della seggiovia biposto Capanno e alla completa revisione della triposto Corna Gemelle.

Il piano della società prevede che tutti gli interventi si concludano entro l'inizio della stagione invernale 2023-2024. "Colere Ski Area 2200" si sviluppa dai 1.100 ai 2.200 metri, con circa 20 km di piste e tre impianti di risalita: la seggiovia di arroccamento Carbonera-Polzone, la seggiovia Polzone-Cima Bianca (principale del comprensorio), la seggiovia Corne Gemelle - Ferrantino e la seggiovia Capanno, oltre a un tapis roulant per il campo scuola.

"Moderni e veloci impianti di risalita sono leva fondamentale per il rilancio turistico di una stazione sciistica e così avverrà per 'Colere Ski Area 2200', nella Valle di Scalve - commenta Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Moda e Marketing di Regione Lombardia -. Ne gioverà tutta l'immagine delle Alpi Orobie, già oggi meta di sport invernali, che attraggono turisti anche dall'estero. Non solo per sci e snowboarding la Bergamasca 'montana' ha tante potenzialità ancora da sfruttare che contribuiranno alla crescente competitività turistica della Lombardia rispetto ad altre Regioni dell'Arco alpino".

"Investire nell'impiantistica sportiva per valorizzare e favorire lo sviluppo turistico dei territori è la missione dell'Istituto per il Credito Sportivo, unica banca pubblica al servizio dello Sport e della Cultura. L'operazione che ha portato al rinnovo degli impianti di Colere, e che ha visto Ics come lead arranger, contribuirà a migliorare sensibilmente l'offerta turistica e a valorizzare tutta l'area montana delle Alpi Scalve.

"Il sostegno finanziario a progetti di tale importanza rafforza l'impegno del Credito Sportivo che è da oltre 60 anni in prima linea per il miglioramento delle infrastrutture sportive del Paese in modo da consegnare alle comunità impianti sempre più all'avanguardia, sicuri, energeticamente sostenibili e accessibili a tutti" ha dichiarato Beniamino Quintieri, Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo.

"Il turismo alpino rappresenta uno degli asset principali per lo sviluppo economico della nostra regione sia d'estate, sia d'inverno. Siamo lieti di aver partecipato al finanziamento in pool del comprensorio sciistico di Colere: la competitività dei nostri territori passa anche dalla valorizzazione di quei fattori indispensabili per un turismo montano di successo", ha dichiarato Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda Spa.

"La partecipazione a questa iniziativa conferma il forte impegno e l'importante ruolo di Banca Sella a supporto del territorio, anche attraverso la recente istituzione della nuova sede a Bergamo, e rientra nell'ambito degli obiettivi di finanza sostenibile portati avanti dal gruppo. Sostenere un progetto di ammodernamento di strutture e impianti per rilanciare la competitività e l'attrattività del comprensorio sciistico è un segno tangibile di vicinanza e attenzione verso l'intera provincia orobica, rappresentando al tempo stesso un fattore abilitante per la sua crescita e sviluppo economico", ha commentato Giorgio De Donno, Condirettore Generale e Vice Ceo di Banca Sella.