Dalla laurea in Giurisprudenza alla tavola da surf: chi era Giulia Manfrini, l'italiana uccisa da un pesce spada

Giulia Manfrini, una vita tra le onde: chi era la surfista morta in Indonesia

Giulia Manfrini, surfista di 36 anni originaria di Venaria Reale, è morta in Indonesia dopo essere stata colpita da un pesce spada mentre era in mare. La ferita al petto, lunga circa cinque centimetri, si è rivelata per lei fatale. Manfrini era una nota sportiva, con una carriera iniziata nello snowboard, disciplina in cui si era distinta sin da giovane. Nel 2006/07 aveva vinto la Coppa Italia di snowboardcross Giovani femminile e il Campionato Regionale di slalom, partecipando l'anno successivo alla Coppa Europa. Il suo talento si estendeva anche ad altre specialità, tanto da diventare campionessa italiana nella disciplina del Big Air.

Dopo aver ottenuto svariati successi nello snowboard, si era avvicinata al surf, trasformando la sua passione in uno stile di vita. Fondatrice di Awave Travel, un'agenzia di viaggi dedicata ai surfisti, Manfrini aveva continuato a girare il mondo in cerca delle onde perfette. Un infortunio avvenuto mentre surfava, durante il quale aveva riportato una lesione al tendine del quadricipite, l'aveva però costretta a rallentare non allontandola mai del tutto dalle onde.

Laureata in Giurisprudenza nel 2013, Giulia aveva scelto di seguire le proprie passioni piuttosto che intraprendere una carriera legale, trasferendosi subito dopo la laurea in Portogallo per dedicarsi al surf. Da lì, aveva continuato a viaggiare per il mondo, documentando le sue avventure su Instagram, che era diventato il suo diario di viaggio e dove era molto seguita, con il motto "No rain, no flowers".

L'Indonesia, e in particolare le Isole Mentawai, erano diventate la sua seconda casa, il luogo dove sentiva di poter essere se stessa. È proprio qui che ha trovato la morte, in mare, colpita da un pesce spada. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità dei surfisti e chiunque la conoscesse.